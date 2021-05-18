Известный наемник "Черный Ленин" получил приговор в Латвии

В Латвии в суде Риги приговорили Бенеса Айо к 2,5 года тюремного заключения за призывы к ликвидации независимости страны.

Об этом 17 мая сообщила LETA.

Айо признали виновным из-за призывов к свержению власти, призыву к ликвидации госнезависимости и призыву подрыва территориальной целостности страны.

Гражданина Латвии Бенеса Айо объявили в розыск в феврале 2015 года из-за призывов к насильственному свержению власти. Несколько лет он находился на территории самопровозглашенной "ЛНР". Согласно данным следствия, Бенес Айо принимал участие в военных действиях на Донбассе.

Однако, в начале 2020 года Бенес был задержан в РФ. В полиции ему сообщили, что в ноябре 2019 года Латвия подала его в розыск по линии Интерпола в связи с его военно-политической деятельностью в Донбассе и призывами к свержению власти в Латвии.

В свою очередь власти РФ отказались выдать активиста и предоставили ему в 2020 году политическое убежище.

Напомним, что 10 мая воевавшего за незаконную группировку "ДНР" бразильца Рафаеля Лусварги арестовали по обвинению в хранении наркотиков и боеприпасов в муниципалитете Президенти-Пруденти в Бразилии.