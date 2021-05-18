Скачать
Вторник, 18.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Новые пленки Медведчука: кто такой Дмитрий Дорошенко, помогавший куму Путина контактировать с главарями "ДНР"-"ЛНР"
Новые пленки Медведчука: кто такой Дмитрий Дорошенко, помогавший куму Путина контактировать с главарями "ДНР"-"ЛНР"
К дому Кличко стянули вооруженных людей: что происходит и где находится мэр столицы
К дому Кличко стянули вооруженных людей: что происходит и где находится мэр столицы
После непродолжительного спада заболеваемость коронавирусом вновь пошла вверх: данные на 18 мая
После непродолжительного спада заболеваемость коронавирусом вновь пошла вверх: данные на 18 мая
В Израиле подсчитали, во сколько обходится противостояние ХАМАСу
В Израиле подсчитали, во сколько обходится противостояние ХАМАСу

Известный наемник "Черный Ленин" получил приговор в Латвии

Известный наемник "Черный Ленин" получил приговор в Латвии
10:06 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Латвии в суде Риги приговорили Бенеса Айо к 2,5 года тюремного заключения за призывы к ликвидации независимости страны.

Об этом 17 мая сообщила LETA.

Айо признали виновным из-за призывов к свержению власти, призыву к ликвидации госнезависимости и призыву подрыва территориальной целостности страны.

Гражданина Латвии Бенеса Айо объявили в розыск в феврале 2015 года из-за призывов к насильственному свержению власти. Несколько лет он находился на территории самопровозглашенной "ЛНР". Согласно данным следствия, Бенес Айо принимал участие в военных действиях на Донбассе.

Однако, в начале 2020 года Бенес был задержан в РФ. В полиции ему сообщили, что в ноябре 2019 года Латвия подала его в розыск по линии Интерпола в связи с его военно-политической деятельностью в Донбассе и призывами к свержению власти в Латвии.

В свою очередь власти РФ отказались выдать активиста и предоставили ему в 2020 году политическое убежище.

Напомним, что 10 мая воевавшего за незаконную группировку "ДНР" бразильца Рафаеля Лусварги арестовали по обвинению в хранении наркотиков и боеприпасов в муниципалитете Президенти-Пруденти в Бразилии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 171

Все по теме:

Латвия, ДНР, Бенес Айо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Луганске устроили диверсию на важном для боевиков "ЛНР" объекте (фото)
02 "Черная плесень" после коронавируса: опасный недуг уже добрался до России
03 Неуправляемое авто крушило все на своем пути: на Одесской трассе грузовик раздавил легковушку (эксклюзивные фото)
04 В России назвали возможную дату и место встречи Путина с Байденом
05 Российская певица влипла в скандал из-за истории с "продажей" имущества Софии Ротару в Крыму
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Назвавшего украинский языком &quot;фашистов и оккупантов&quot; преподавателя заставили пожалеть о своих словах
Назвавшего украинский языком "фашистов и оккупантов" преподавателя заставили пожалеть о своих словах
Ложная тревога? Появилось видео, как Кличко общается с правоохранителями в своем доме
Ложная тревога? Появилось видео, как Кличко общается с правоохранителями в своем доме
Не могут улететь уже два дня: украинские туристы застряли на Кипре (фото)
Не могут улететь уже два дня: украинские туристы застряли на Кипре (фото)
Евровидение-2021: когда и где смотреть первый полуфинал
Евровидение-2021: когда и где смотреть первый полуфинал
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь