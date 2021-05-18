Месяц назад родители умерли от ковида: скончался подросток, прыгнувший с моста в Киеве

15-летний подросток, прыгнувший с моста в Киеве в понедельник, 17 мая, скончался в больнице.

Об этом сообщается в Telegram "Х**вый Киев".

Парня не стало утром во вторник, 18 мая. Как выяснилось, 15-летний Денис Родиков (так звали парня, - Авт.) являлся сыном многодетных супругов Владимира и Дианы Родиковых, которые в марте скончались от коронавируса.

Напомним, 20 марта в семье от COVID-19 умер сначала отец Владимир, а 29 марта, в больнице от коронавируса умерла и мама, Диана. До войны на Донбассе семья жила в Макеевке (Донецкая область), но с началом боевых действий переселилась в село Липовый Скиток Фастовского района Киевской области. Из 12 детей — 5 родных и 7 приемных. После смерти родителей дети остались сиротами.

Как сообщал "Телеграф", на утро вторника, 18 мая, в Украине зафиксировали 4095 новых случаев коронавируса.