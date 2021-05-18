"Режим спецклимат": в сети обсуждают фото "ремонта" окна в украинском поезде

В поезде Черновцы-Одесса дыру в протекающем окне заткнули мусором. В сети данный "ремонт" стал причиной обсуждения.

Об этом 18 мая сообщили в местном Телеграм-канале "Одесса как она есть". Там также поделились фото с места событий.

Судя по фото, сделанном очевидцем, работники УЗ заткнули протекающее окно в поезде с помощью мусора и бутылок.

"Смекалочка "Укрзалізниці" не перестает поражать: то потоп веником устраняют, то окно мусором подшаманили. И с такими вагонами они еще цены на проезд не стесняются поднимать", — прокомментировали фото в Телеграм-группе.

В сети данный инцидент не мог остаться без внимания.

Множество людей обсуждали и шутили касательно сложившейся ситуации.

"Позор", — написал пользователь Сергей.

"Диджитал", — с иронией отметил пользователь Алекс.

"Это система спецклимат", — иронично высказался об этой ситуации пользователь Артем.

Напомним, что 17 мая в вагоне поезда "Одесса – Рахов" произошел потоп, после которого пассажиров переселили в другой вагон.