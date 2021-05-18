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"Режим спецклимат": в сети обсуждают фото "ремонта" окна в украинском поезде

"Режим спецклимат": в сети обсуждают фото "ремонта" окна в украинском поезде
23:29 Вт, 18 Май 2021 Телеграф

В поезде Черновцы-Одесса дыру в протекающем окне заткнули мусором. В сети данный "ремонт" стал причиной обсуждения.

Об этом 18 мая сообщили в местном Телеграм-канале "Одесса как она есть". Там также поделились фото с места событий.

Судя по фото, сделанном очевидцем, работники УЗ заткнули протекающее окно в поезде с помощью мусора и бутылок.

скрин окно

"Смекалочка "Укрзалізниці" не перестает поражать: то потоп веником устраняют, то окно мусором подшаманили. И с такими вагонами они еще цены на проезд не стесняются поднимать", — прокомментировали фото в Телеграм-группе.

В сети данный инцидент не мог остаться без внимания.

Множество людей обсуждали и шутили касательно сложившейся ситуации.

"Позор", — написал пользователь Сергей.

"Диджитал", —  с иронией отметил пользователь Алекс.

скрин

"Это система спецклимат", — иронично высказался об этой ситуации пользователь Артем.

коммент

Напомним, что 17 мая в вагоне поезда "Одесса – Рахов" произошел потоп, после которого пассажиров переселили в другой вагон.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Поезд, Укрзилизныця.
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