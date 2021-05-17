ЧП в поезде "Рахов-Одесса": пассажиры рассказали, чем закончилась история с потопом в вагоне

После масштабного потопа в вагоне поезда "Одесса – Рахов", пассажиров переселили в другой вагон.

Об этом рассказал режиссер Андрей Мрыга в Facebook, который, собственно, и поделился началом истории.

"Нам было предложено переместиться в другой вагон. На промежуточной станции в Ивано-Франковске вагон проветрили и высушили", - рассказал он.

По словам режиссера, к персоналу вопросов нет, есть одно но.

"До сих пор остается загадкой, почему данный вагон эксплуатируется", - удивляется Мрыга.

Напомним, в воскресенье, 16 мая, в третьем вагоне поезда прорвало трубу, и вода затапливала вагон, а пассажиры вынуждены были забраться с ногами на свои места.

Как сообщал "Телеграф", ранее крыша протекла в вагоне поезда "Киев-Николаев".