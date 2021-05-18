Ураган разрушил сотни домов на Херсонщине (фото и видео)

Сегодня, 18 мая, ночью в Херсонской области на ряду с ливнем и грозой бушевал ураган, который снес более 200 крыш.

Об этом рапортуют в пресс-службе местной ОГА.

Сообщается, что больше всего пострадали жители Высокопольской, Бериславской, Новорайской, Великоалександровской территориальных общин и Аскании-Новы, где повреждено 111 крыш домов. А в Чаплынской общине люди остались без водоснабжения.

Но больше всего беды непогода наделала в поселке Большая Лепетиха. Как сообщает издание Херсонцы, на трех улицах поселка разрушено около двух сотен домов. Здесь ввели режим чрезвычайного положения и пытаются восстановить подачу электричества и воды.

По предварительной информации, ущерб, нанесенный Херсонщине, - более миллиона гривен.





Напомним, столица Украины оказалась под куполом циклона, в результате чего из-за мощного ливня под землю провалилось авто.