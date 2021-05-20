"Талантище!" Одесситка создала впечатляющую песочную скульптуру прямо на берегу моря (фото)

Скульптор Ирина Загайчук, показала, как бы выглядел кроссовок Adidas, если бы его слепили из песка. Эту задумку она воплотила на пляже у Черного моря.

Фото, того, что получилось, она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Аdidas кто потерял? Кроссовок на берегу Черного моря. Размерчик не мой, великоват не много", - подписала кадры художница.

Она также рассказала, что лепка этой скульптуры – кроссовка в три, а то и в четыре раза больше реального кроссовка Аdidas, заняла 5 с половиной часов.

"Закат вчера у моря был прекрасен", - добавила автор скульптуры.

"Тебе адидас должен денег за рекламу! Оч клево", "Прелесть! Какая Вы молодец!" – пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее известный одесский скульптор Александр Милов придумал и спроектировал необычный арт-объект, в виде шестиметрового светящегося комара. Скульптуру планируют установить Кинбурнской косе.