В Киеве заметили загадочный кортеж: подозревают необъявленный визит иностранных гостей (видео)

В центре Киева, на улице Большой Васильковской, заметили промчавшийся в сторону Банковой неизвестный кортеж, который сопровождали полицейские автомобили и внедорожники.

Соответствующее видео движения вереницы автомобилей опубликовано в Telegram-канале Perepichka News.

Так, во главе кортежа ехал автомобиль DS 7 Crossback, который похож на автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона. Судя по номерным знакам, есть основания полагать, что именно он и является организатором движения.

"Если это все же европейские гости, почему об этом молчат? Как думаете, что это за тайная дипломатия?" – задаются вопросами в Telegram-канале.

Как сообщал "Телеграф", на юге Польши в городе Освенцим один из автомобилей из кортежа президента Анджея Дуды сбил 9-летнего ребенка на пешеходном переходе, он не сильно пострадал.