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Среда, 19.05.2021
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Герой Украины построил себе настоящий мавзолей и стал звездой соцсетей (фото, видео)

Герой Украины построил себе настоящий мавзолей и стал звездой соцсетей (фото, видео)
Обновлено 18:16 Сегодня Телеграф Facebook Евгений Черняк

Герой Украины, генеральный директор ООО "Земля и воля" Леонид Яковишин возвел себе шикарную усыпальницу в городе Бобровица в Черниговской области.

Свой мавзолей Яковишин показал и рассказал о нем в программе "Кадры" на "Суспільном".

"Мавзолей будет открыт каждый день с 10 до 17-ти часов, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю", - рассказал аграрий, добавив, что бальзамировать его тело после смерти не будут.

Сейчас строительство мавзолея уже на финальном этапе. За основу же он взял мавзолей Наполеона I Бонапарта.

"Проект мавзолея полностью моя задумка", - говорит Яковишин.

Яковишин_мавзолей

(фото "Суспільне")

По его словам, внутри копии витражей из немецкого 600-летнего  храма.

"Суспільне" отмечает, что предыдущих интервью аграрий говорил, что строительство мавзолея обошлось ему в 3 миллиона долларов США. Кроме всего прочего, там 4 его позолоченные скульптуры - в 20 лет, 40, 60 и 80 лет.

В интервью профильному интернет-изданию "Латифундист" Яковишин сказал, что на строительство ушло 10 лет, осталось благоустройство сделать. Саркофаг стоит 150 тысяч долларов США, весит 23 тонны.

"Я подсмотрел мавзолей у Наполеона и решил себе такой построить", - сказал аграрий в интервью изданию.

Яковишин_саркофаг

(фото "Суспільне")

Одна крышка из красного гранита - 2,5 тонны.

Леонид Яковишин родился 19 мая 1939 года в г. Казатин, Винницкой области в семье служащего.

В 1961 году окончил Уманский сельскохозяйственный институт по специальности агроном. Сразу после окончания учебы пошел работать по профессии. С 1970 по1990 годы был директором Бобровицкого совхоза-техникума. С по1990 по 1995 годы занимался политической деятельностью.

С 1995 года и поныне — генеральный директор товарищества "Земля и воля", г. Бобровица (Черниговская обл.).

22 августа 2004 года был удостоен звания Герой Украины (с вручением ордена Державы) за "выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии агропромышленного комплекса, достижение высоких производственных показателей, многолетний самоотверженный труд".

Вместе с тем, новость о его мавзолее широко разошлась по просторам интернета и вызвала жаркие дискуссии в соцсетях: одни с иронией называют это инвестицией в регион:

Яковишин_мавзолей_коммент

Другие критикуют его, что вместо того, чтобы построить какое-нибудь общественное заведение или потратиться на благотворительность, он решил построить себе такую усыпальницу:

Яковишин_мавзолей_коммент_3

Третьи отмечают, что человек, заработавший свой капитал, имеет право распоряжаться им по своем усмотрению:

Яковишин_мавзолей_коммент_2

При этом некоторые обвиняют Яковишина в безвкусице:

Яковишин_мавзолей_коммент_4

Как сообщалось, в начале апреля этого года в столице Египта Каире прошел эффектный "парад фараонов".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 157

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Наполеон, Мавзолей, Бобровица, Леонид Яковишин.
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