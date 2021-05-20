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Четверг, 20.05.2021
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"Вот куда они мою горячую воду дели": в Киеве кипяток затопил тротуар в Киеве (видео)

"Вот куда они мою горячую воду дели": в Киеве кипяток затопил тротуар в Киеве (видео)
Обновлено 14:34 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В четверг, 20 мая, в Киеве на станции метро "Черниговская" прорвало трубу горячего водоснабжения, в результате чего затопило пешеходный тротуар, образовав своеобразный резервуар с кипятком.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Х**вый Киев".

"Горячие ванны возле метро Черниговская", - говорится в подписи к видео.

"Кто-то хотел на горячие источники?", "Кляти Совьэты))", "Зато скоро во всех районах Киева отключат как всегда на все лето воду)))", "Вот куда они мою горячую воду дели", Голубая лагуна", - пишут в сети.

Как сообщалось "Телеграф", ранее в Днепровском районе Киева возле  станции метро "Черниговская"  прорвало трубу. Потоки воды превратили дорогу в небольшую реку с быстрым течением.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 203

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Киев, Видео, Черниговская, Прорыв трубы.
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