"Вот куда они мою горячую воду дели": в Киеве кипяток затопил тротуар в Киеве (видео)

В четверг, 20 мая, в Киеве на станции метро "Черниговская" прорвало трубу горячего водоснабжения, в результате чего затопило пешеходный тротуар, образовав своеобразный резервуар с кипятком.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Х**вый Киев".

"Горячие ванны возле метро Черниговская", - говорится в подписи к видео.

"Кто-то хотел на горячие источники?", "Кляти Совьэты))", "Зато скоро во всех районах Киева отключат как всегда на все лето воду)))", "Вот куда они мою горячую воду дели", Голубая лагуна", - пишут в сети.

Как сообщалось "Телеграф", ранее в Днепровском районе Киева возле станции метро "Черниговская" прорвало трубу. Потоки воды превратили дорогу в небольшую реку с быстрым течением.