В Днепре 11-летний школьник несколько месяцев насиловал одноклассника

В Днепре, в учебно-реабилитационном центре "Звездный", 11-летний мальчик два месяца – апрель и май насиловал своего одноклассника. Мальчик рассказал о случившемся маме, а та, в свою очередь обратилась в полицию.

Об этом сообщает "Днепр Час" в четверг, 20 мая.

"В течение всего апреля и мая в помещении многопрофильного учебно-реабилитационного центра "Звездный", который расположен на улице Ляшко-Попеля, ученик 2009 года насиловал своего одноклассника", - пишет издание.

Также сообщается, что жертва была младше на год своего насильника. На данный момент расследованием ЧП занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщал "Телеграф", ранее мальчика изнасиловали в элитной школе Запорожья.