В Харькове в детском центре вспышка кишечной палочки, трое детей в больнице

20 мая в Харькове в областном лабораторном центре "Гармония" выявили три случая заболеваемости гастроэнтероколитом у троих детей.

Об этом в пятницу 21 мая сообщили в областном лабцентре города.

Сообщается, что основными клиническими проявлениями заболевания являются слабость, жидкий стул и рвота.

Для локализации вспышки и выявления ее причин возникновения и распространения специалисты проводят расследование и обследование учреждения. В то же время были взяты пробы воды и продуктов, а также смывов в учреждении где произошло заражение. Контактные дети и персонал проходили бактериологические и вирусологические обследования.

В результате исследования у 5 людей был обнаружен антиген ротавируса.

Напомним, что ранее исследователи научили Кишечную палочку производить биомассу из углекислого газа.