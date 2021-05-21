Под Одессой логопед склоняла детей к "взрослым играм" со своим мужем, снимая происходящее на видео

В Одесской области супруги под видом индивидуальных занятий по дошкольной подготовке детей, совершали над ними сексуальное насилие.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что 53-летняя жительница Беляевского района организовала частные уроки психолога-логопеда по дошкольной подготовке детей. После того, как родители оставляли детей наедине с "педагогом", женщина склоняла несовершеннолетних к сексуальным играм с ее 57-летним мужем.

Процесс совершения сексуального насилия мужчина снимал на камеру.

Чтобы дети не рассказали об "играх" родителям, женщина оказывала на них психологическое давление.

Во время обысков полиция получила доказательства относительно совершения противоправных действий против двух детей 2015 и 2017 года рождения.

Теперь извращенцам грозит тюремное заключение от 15 лет до пожизненного.

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