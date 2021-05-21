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Обскакали даже Киев: во Львове резко подорожал проезд в городском транспорте

Обскакали даже Киев: во Львове резко подорожал проезд в городском транспорте
Обновлено 16:32 Сегодня Телеграф Фото: Львовский горсовет

Городские власти Львова "откорректировали" стоимость проезда в общественном транспорте. 

Как сообщает пресс-служба администрации Львова, теперь стоимость проезда в автобусах будет составлять 10 гривен. 

Проезд в электротранспорте тоже будет стоить 10 гривен, но только при условии покупки билета у водителя. Покупка билета в киосках обойдется в 9 гривен, а при оплате проезда через QR-код или другим безналичным способом цена снизится до 8,5 грн. 

Повышение цен не коснется льготников, для них все привилегии в пользовании общественным транспортом останутся в силе. 

Как сообщила заместительница городского главы по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк, экономически обоснованный тариф на проезд составляет 14,6 грн для автобусов и 12,4 для электротранспорта, а потому такая корректировка является компромиссным решением. 

Отметим, что до этого решения стоимость проезда во львовских маршрутках составляла 7 гривен. 

Как сообщалось ранее, АО "Укрзалізниця" летом откроет железнодорожное сообщение Чернигова и Сум с Одессой, а также Львова с Бердянском.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Львов, Маршрутки.
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