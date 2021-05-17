Лето приближается: "Укрзалізниця" анонсировала запуск новых поездов в Одессу и Бердянск

АО "Укрзалізниця" летом откроет железнодорожное сообщение Чернигова и Сум с Одессой, а также Львова с Бердянском.

Об этом сообщает в понедельник, 17 мая, пресс-служба "Укрзалізниці" в своем аккаунте в Telegram.

Согласно информации, Поезд №213/214 Сумы - Одесса будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня, в обратном направлении - по четным числам от 16 июня.

Поезд №204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам, в обратном направлении - по четным числам.

Также на период летних перевозок "Укрзалізниця" открывает рейс на ежедневный поезд № 86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка, Бердянск.

"Первый рейс из Львова планируется 11 июня, он отправится в 10:55, а прибудет в Новоалексеевку в 11:35, в Бердянск в 13:00 следующего дня", - говорится в сообщении.

Отправка в обратном направлении планируется с 12 июня: из Бердянска - в 15:05, из Новоалексеевки - в 15:40, прибытие во Львов на следующий день в 15:40.

Помимо этого УЗ продлила курсирование экспрессов "Харьков-Днепр".

"Курсирование экспрессов №793/794 и №796/795 Харьков - Днепр - Харьков продлено до 24 июня", - говорится в сообщении.

Поезд № 793/794 из Харькова отправляется в 6:51. Обратно из Днепра отправляется в 18:33.

Поезд № 796/795 из Днепра отправляется в 6:23. Из Харькова отправляется в 18:31.

Время в пути - около 3,5 часов.