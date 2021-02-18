Украинцев "обрадовали" повышением цен на железнодорожные билеты: сколько придется заплатить

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал ежемесячное подорожание стоимости железнодорожных пассажирских перевозок на 2% с марта-апреля 2021 года.

Об этом министр сообщил в эфире "Українського радіо" в среду, 17 февраля.

"Повышение... Я бы не назвал это повышением. Это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта-апреля месяца по 2% в месяц только до конца года. Это предусмотрено финансовым планом "Укрзалізниці", – сказал Криклий.

При этом он отметил, что если купить билет заранее, то можно получить до 40% скидки. То есть билеты станет выгоднее покупать не в последний момент, а заблаговременно.

"За счет этой скидки выйдет дешевле, чем есть сейчас, чем будет", - заверил Криклий.

"У нас по "ИнтерСити" на второй класс вообще уменьшили цену. Но даже за счет индексации по 2%, то условно говоря, три месяца пройдет – это 6%, но в то же время вы получаете 40% скидку на билет, и это существенно дешевле, чем было ранее", – добавил он.

При этом Криклий отметил, что тарифная комиссия еще согласовывает вопрос зависимости скидок на билет в зависимости от срока приобретения.