В Киеве фотограф представлялся в Instagram девочкой и совращал детей - подробности

В Киеве 38-летний детский фотограф обманом и угрозами склонил 9-летнюю девочку к обнаженной "фотосессии". Теперь ему грозит от 9 до 15 лет лишения тюремного заключения.

Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что мужчина в апреле 2021 года завел фейковый профиль в "Инстаграм", в котором от лица несовершеннолетней девочки начал переписываться с другой девочкой. Втёршись в доверие, мужчина уговорил жертву к тому, чтобы та прислала ему свои оголенные фото, а затем, угрожая ей распространением изображений в сети, заставил сделать больше снимков.

В ходе проверки фотографа, были обнаружены многочисленные фото и видео, как его 9-летней девочки, так и других детей.

Отмечается, что мужчина женат и имеет двух детей. Ему вручили подозрение по ч. 4 ст. 301-1 (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение).

Как сообщалось ранее, в Одесской области супруги совершали над детьми сексуальное насилие, прикрываясь дошкольной подготовкой.