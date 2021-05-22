В офисе "Эпицентра" в Киеве разгорелся пожар: фото ЧП

В Святошинском районе Киева на ул.Берковецкой в субботу, 22 мая, рано утром произошел пожар на десятом, последнем этаже административном здании, которое принадлежит ТЦ "Эпицентр".

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Изначально к тушению пожара были привлечены 30 человек и 8 единиц техники ГСЧС и на 6:50 площадь возгорания составляла около 200 м. кв.

Тушение осложнялось высокой температурой и плотным задымлением, в связи с чем пожарным пришлось дополнительно привлекать 2 коленчатых подъемника (50 и 90 м.).

Также спасателям пришлось проводить разбор конструкций.

"По состоянию на 07.10 пожар локализован, в 07.32 - ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 40 человек и 10 ед. техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

Как сообщалось, 21 мая в Киеве в Дарницком районе на улице Срибнокильская произошел сильный пожар в ресторанном комплексе "Кара-Кум".