В Киеве среди ночи горел целый ресторанный комплекс (фото и видео)

В Киеве в Дарницком районе, на улице Срибнокильская произошло ЧП: в ресторанном комплексе "Кара-Кум" случился пожар.

Об этом сообщили 21 мая в Фейсбук-группе "Стражи эспрессо".

Сообщается, что пострадавших пока не обнаружили.

На данный момент на месте происшествия ведут работу спасатели из 2-х частей ГСЧС, движение по улице перекрыли полицейские.

Согласно одной из версий, причиной пожара мог стать умышленный поджог. Со слов свидетелей, неизвестный бросил на территорию комплекса бутылку с горящей смесью.

Данная версия уточняется и проверяется следователями и полицейскими.

Фото с места инцидента, снятые очевидцами:

Видео с места событий:

Напомним, что 20 мая, неподалеку от станции метро "Демеевская" образовался водяной гейзер.

14 мая в Одессе произошел пожар в урологическом отделении больницы №10.