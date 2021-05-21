Скачать
Пятница, 21.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Будни легендарного заповедника: что делают туристы в "Аскании-Новой", кто кормит животных и куда пропал научный архив
Будни легендарного заповедника: что делают туристы в "Аскании-Новой", кто кормит животных и куда пропал научный архив
Эволюция Зеленского: итоги большой пресс-конференции президента
Эволюция Зеленского: итоги большой пресс-конференции президента
Итоги 20 мая: пресс-конференция и "косоворотка" Зеленского, подвижки в делах Козака и Кивы
Итоги 20 мая: пресс-конференция и "косоворотка" Зеленского, подвижки в делах Козака и Кивы
"Удар по науКивцю": антикоррупционеры взялись за "жомовую яму" Кивы
"Удар по науКивцю": антикоррупционеры взялись за "жомовую яму" Кивы

В Киеве среди ночи горел целый ресторанный комплекс (фото и видео)

В Киеве среди ночи горел целый ресторанный комплекс (фото и видео)
08:21 Сегодня Телеграф Фото: telegram - vartovi_kyiv

В Киеве в Дарницком районе, на улице Срибнокильская произошло ЧП: в ресторанном комплексе "Кара-Кум" случился пожар.

Об этом сообщили 21 мая в Фейсбук-группе "Стражи эспрессо".

Сообщается, что пострадавших пока не обнаружили.

На данный момент на месте происшествия ведут работу спасатели из 2-х частей ГСЧС, движение по улице перекрыли полицейские.

Согласно одной из версий, причиной пожара мог стать умышленный поджог. Со слов свидетелей, неизвестный бросил на территорию комплекса бутылку с горящей смесью.

Данная версия уточняется и проверяется следователями и полицейскими.

Фото с места инцидента, снятые очевидцами: 

Пожар на Срибнокильской ресторан Кара-Кум Киев ночью 21.05.2021 - Фото и видео

В Киеве в Дарницком районе, на улице Срибнокильская произошел пожар в ресторане Кара-Кум.

ГСЧС пожар киев

Киев, на улице Срибнокильская произошел пожар в ресторане Кара-Кум.

Видео с места событий:

Напомним, что 20 мая, неподалеку от станции метро "Демеевская" образовался водяной гейзер. 

14 мая в Одессе произошел пожар в урологическом отделении больницы №10. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 438

Все по теме:

Киев, Украина, Пожар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 После пресс-конференции Зеленского в Украине предъявили условие России
02 "Приветы" от президента: что осталось за кадром пресс-конференции Зеленского
03 "Хорошая работа пиарщиков": у Путина подкололи Зеленского за "косоворотку"
04 Не только русская "косоворотка": как еще Зеленские отличались с вышиванками (фото)
05 Отказал двигатель над Черным морем: в МАУ рассказали подробности аварийной посадки пассажирского "Боинга"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Евровидение-2021: как прошел второй полуфинал песенного конкурса (фото, видео)
Евровидение-2021: как прошел второй полуфинал песенного конкурса (фото, видео)
Побитые авто и огромный котлован: эксклюзивные фото последствий прорыва &quot;фонтана&quot; кипятка в Киеве
Побитые авто и огромный котлован: эксклюзивные фото последствий прорыва "фонтана" кипятка в Киеве
Преследуемый СБУ Тарас Козак уже несколько месяцев как улетел в Россию - расследование
Преследуемый СБУ Тарас Козак уже несколько месяцев как улетел в Россию - расследование
День Иоанна Богослова 21 мая: народные приметы и запреты
День Иоанна Богослова 21 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь