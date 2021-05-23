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Братские могилы в шахтах: журналист из Донецка развенчал страшилку про Донбасс

Братские могилы в шахтах: журналист из Донецка развенчал страшилку про Донбасс
06:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

На оккупированных территориях Донбасса шахты не используются в качестве "братских могил", вместо того, они выполняют роль ливневой канализации. 

Об этом рассказал "Телеграфу" донецкий журналист, блогер и член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский. 

"Что касается братских могил, то ничего подобного не слышал. Это напоминает страшилки типа "концлагерей для жителей Донбасса", - сказал он. 

Говоря об экологической ситуации, он отметил, что там ситуация тяжелая. 

В частности он указал, что из шахтных отстойников прекратилась откачка воды. 

"Шахты работают по принципу ливневой канализации. В них уходят реки, водоемы и мелкие ручейки", - сказал он, подчеркнув, что и до этого Донбасс был территорией, на которой наблюдался дефицит воды. 

Сейчас заметны проблемы с водой в Исаковском водохранилище, а также в более мелких водоемах. 

Это, по его словам, является главным моментом с закрытыми шахтами, поскольку оборудование по откачке воды оттуда разбиралось и вывозилось или бросалось как есть. 

О первом обмелении Исаковского водохранилища, говорит Казанский, заговорили летом 2020 года и уже было отмечено, что дачам стало сложнее получать доступ к воде. 

Он указал, что от более глобального дефицита воды ситуацию спасает лишь то, что в регионе стало проживать на 1,5-2 млн человек меньше.  

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": "Россия пытается захватить всю Украину – ей не нужен этот кусок", – журналист Денис Казанский о Донбассе, РФ и Минских переговорах.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Донбасс, Денис Казанский, ОРДЛО.
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