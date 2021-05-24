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"Размародерили до основания": в сети показали, что стало с супермаркетом в оккупированной Горловке (фото)

"Размародерили до основания": в сети показали, что стало с супермаркетом в оккупированной Горловке (фото)
01:27 Сегодня Телеграф Денис Казанский

В оккупированной Горловке (Донецкая обл.) от бывшего супермаркета "Амстор" в районе 405 квартала остался только остов: оккупационные власти и местные жители разобрали здание подчистую.

Об этом пишет в воскресенье, 23 мая, донецкий журналист, блогер и писатель Денис Казанский в своем аккаунте в Telegram.

"Бывший супермаркет "Амстор" в Горловке. Долгое время он стоял заброшенный, но целый. Пару лет назад от снега провалилась крыша - и пошло поехало", - пишет журналист.

Горловка_Амстор_1

По его словам, разбирать здание ходил "весь микрорайон".

Горловка_Амстор_2

"Теперь супермаркет размародерили до основания...", - отметил Казанский.

Горловка_Амстор_3

Подробнее о том, что сейчас происходит в ОРДЛО, а также о перспективах завершения войны на Донбассе читайте в интервью Дениса Казанского "Телеграфу": "Россия пытается захватить всю Украину – ей не нужен этот кусок", – журналист Денис Казанский о Донбассе, РФ и Минских переговорах.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 95

Все по теме:

Супермаркет, Горловка, Руины, Амстор, Мародеры.
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