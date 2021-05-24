"Размародерили до основания": в сети показали, что стало с супермаркетом в оккупированной Горловке (фото)

В оккупированной Горловке (Донецкая обл.) от бывшего супермаркета "Амстор" в районе 405 квартала остался только остов: оккупационные власти и местные жители разобрали здание подчистую.

Об этом пишет в воскресенье, 23 мая, донецкий журналист, блогер и писатель Денис Казанский в своем аккаунте в Telegram.

"Бывший супермаркет "Амстор" в Горловке. Долгое время он стоял заброшенный, но целый. Пару лет назад от снега провалилась крыша - и пошло поехало", - пишет журналист.

По его словам, разбирать здание ходил "весь микрорайон".

"Теперь супермаркет размародерили до основания...", - отметил Казанский.

Подробнее о том, что сейчас происходит в ОРДЛО, а также о перспективах завершения войны на Донбассе читайте в интервью Дениса Казанского "Телеграфу": "Россия пытается захватить всю Украину – ей не нужен этот кусок", – журналист Денис Казанский о Донбассе, РФ и Минских переговорах.