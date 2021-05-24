По-летнему жарко, но с грозами: какой будет погода в Украине в начале недели

В Украине в ближайшие сутки сохранится по-летнему теплая погода, но некоторые регионы зальет дождями.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 24 мая, в западных и южных областях существенных осадков не предвидится. Установится солнечная и жаркая погода. Ночью +8...+10°, днем столбики термометров поднимутся до +19...+21°. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.

На севере страны пройдут грозовые дожди, температура ночью +11...+13°; днем +19...+21°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 24 мая, фото: meteo.gov.ua

В центральных и восточных регионах сохранится переменная облачность, местами значительные дожди, грозы. Температура ночью +12...+14°; днем +21...+23°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве в понедельник небольшой кратковременный дождь. Температура ночью в столице +11...+13°, днем +19...+21°; по области ночью +10...+12°, днем +18...20°.

Во вторник, 25 мая, погода существенно не изменится, дождевой фронт нависнет над западными регионами страны. Температура ночью +9...+14°, в северных, центральных и восточных областях +6...+11°; днем +18...+23°, на юге, юго-востоке страны местами до 26°.

Прогноз погоды на 25 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, как писал "Телеграф", в результате сильных дождей Киев "поплыл", центр столицы стал в огромных пробках, а на улице Сечевых Стрельцов ветер повалил дерево.