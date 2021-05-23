Россия оконфузилась с санкционным оборудованием Siemens и Grundfos в Крыму (фотофакт)

Прокуратура автономной республики Крым и г. Севастополя начала уголовное производство по факту незаконной поставки на временно оккупированную территорию АР Крым оборудования для функционирования водных сооружений, производства европейских компаний "Siemens AG" и "Grundfos AG".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК в своем аккаунте в Telegram.

"Указанные противоправные действия были совершены с использованием субъектов хозяйствования Российской Федерации и в обход санкционных запретов Европейского Союза", - отмечают в ведомстве.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 332-1 УК Украины - Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства (наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок).

Согласно информации, досудебное расследование будет осуществляться Следственным управлением ГУ СБУ в АР Крым.

О факте установки на различных объектах в оккупированном Крыму подсанкционного европейского оборудования сообщили сами оккупанты.

В частности, в сюжете российского государственного телевидения упомянутое оборудование и было продемонстрировано, о чем пишет и публикует скриншоты пользователь Twitter под ником "RoksolanaToday&КрымUA":

В Крыму Сименс

Турбины на Симферопольской и Севастопольской ТЭЦ тоже Siemens.

На водозаборе установлены семь агрегатов модели CR 185-8 A-F-A-V-HQQV линейки Grundfos, оборудованных двигателями Siemens

Вице РФ Хуснуллин опроверг информацию,заявив, что на водозаборе рос.оборудование pic.twitter.com/xCSou77qut — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) May 23, 2021

Как сообщалось, по оценкам экспертов, убытки Российской Федерации из-за введенных в отношении нее за агрессию против Украины международным сообществом санкций уже достигают $160 млрд.