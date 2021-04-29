Все еще плевать хотели? Стало известно, сколько миллиардов потеряла Россия на санкциях из-за Крыма

По оценкам экспертов, убытки Российской Федерации из-за введенных в отношении нее за агрессию против Украины международным сообществом санкций уже достигают $160 млрд.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью агентству "Интерфакс-Украина", обнародованном в четверг, 29 апреля.

"По разным оценкам экспертов, на сегодня убытки, которые Россия несет из-за санкций, достигают 160 млрд долларов. Ясно, что Кремлю не удалось полноценно интегрировать в национальную экономику оккупированный Крым, несмотря на то, что они очень стараются это сделать. Есть транспортная, финансовая, торговая блокада", - сказала Джапарова.

Она отметила, что санкции являются едва ли не самым эффективным инструментом борьбы против РФ.

По словам Джапаровой, с самого начала оккупации Крыма ЕС, США, Великобритания, Канада, Япония, Австралия, Норвегия, Швейцария и другие государства применили персональные и секторальные санкции, направленные на то, чтобы заставить Кремль прекратить оккупацию украинского Крыма.

Она также напомнила, что санкциями предусмотрен запрет на импорт продукции с оккупированного Крыма, запрещены полеты в аэропорты и входы в морские порты, предоставление туристических услуг, экспорт на продукцию двойного назначения и доступ России к важным технологиям, введены различные ограничения на торговлю и инвестиции.

При этом первый замминистра иностранных дел Украины отметила, что секторальные санкции имеют свой наибольший эффект в промежутке 8-10 лет, то есть в среднесрочной перспективе.

"Эти санкции обрекают Россию постоянно откатываться назад, ведь мир, технологии развиваются, Россия не имеет доступа к ним, и это прямое следствие ее преступной политики", - пояснила она.

При этом Джапарова заявила, что санкции продолжаются, и будут наращиваться, и не только в контексте российских преступлений в Украине, а также в контексте преступлений РФ в других регионах, в том числе внутри страны, в частности, преследования оппозиционных сил, использования химического оружия, использования дискредитационных кампаний против Запада, побуждения миграционных кризисов, вмешательства в выборы.

"Я помню интервью российского президента, который сказал: "да плевать мы хотели на эти санкции". Мне кажется, что в этом есть элемент нечестности, потому что, по нашей оценке, Россия страдает от санкций, и в кратко-, и в средне- и долгосрочной перспективе", - добавила она.

Как сообщалось, 18 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рдних только санкций против России недостаточно для предотвращения и прекращения уже существующих в мире связанных с РФ кризисов, и международная общественность должна определить четкие "красные линии".