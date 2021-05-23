"Когда воздушный шар несло через кладбище, корзиной сбило 26 памятников" – подробности ЧП на Хмельнитчине

На протяжение уже более 10 лет в Каменце-Подольском Хмельницкой области в эти майские дни в отелях и хостелах снять номер или койко-место почти невозможно: они бронируются заранее, ведь на фестиваль воздушных шаров сюда съезжаются гости со всей Украины. Вот и в этот уикэнд здесь проходила большая воздухоплавательная фиеста «Кубок Подолья – 2021».

Огромные яркие воздушные шары плавают прямо над старинным городом и его окрестностями, над каньоном реки Смотрич, вызывая восторг как приезжих, так и местных жителей. В этом завораживающем действе принимают участие не менее 10 команд из Украины и зарубежья. Полюбоваться этим зрелищем сюда приезжают влюбленные, семейные пары, компании и, конечно же, семьи с детками. У кого хватает смелости и финансов, могут себе позволить не просто созерцать, как тепловые аэростаты плывут по небу, но и совершить полет, получив незабываемые впечатления.

Но на этот раз один из полетов закончился неудачно – воздушный шар стал неуправляемым, четверо туристов-мужчин выпали из его корзины, при этом, один из них погиб. Его супруга и 28-летний пилот-киевлянин упали с корзиной и тоже получили травмы.

"Телеграфу" удалось пообщаться с жительницей села Кульчиевцы, близ которой и произошла трагедия. Татьяна Шельварчук вместе с супругом и односельчанами, можно сказать, осуществляла спасательную операцию.

-Татьяна, некоторые сайты сообщают, что воздушный шар зацепился за линию электропередач, и после этого начал падать...

- Нет, на самом деле было не так: корзина цепляла деревья и оттого люди выпадали, - уверяет женщина. - Корзина ударилась об яблоню и от удара ее перекинуло через провода, и потому она не зацепила линию. Мой небольшой комментарий на Фейсбуке уже переиначили, что, якобы, кто-то видел, как шар летел и из него выпадали люди. Никто этого не видел. Давайте расскажу подробно, как это было. Точнее, то, что случайно видели и потом узнали мы, потому что шар упал примерно в километре от нас.

"Мы живем в селе на окраинной улице, за нами уже дальше идет поле и яр глубиной с 10-этажный дом. Когда-то там был ставок, сейчас его уже там нет. Мы видели, что летали шары. Но как раз вечером мы были гостях на другом конце села. Когда вышли на улицу, ребята говорят: "Смотрите, смотрите, шар летит!". В то время еще не было темно. Да и ветра особого не было, хотя мы в низинке находимся, а там выше, может, и был ветер. Смотрю, что она сторона шара надутая, вроде все нормально, а другая, когда ветер на нее дул, то ткань аж всередину вминалась, троса бултыхались и корзинку кидало в разные стороны. Еще мужу сказала: "Там же люди, как они там?". Буквально несколько минут прошло – пока мы кофе пили и тут звонит наш сосед: "Вы где? Давайте быстрее сюда, мне позвонили, что шар летит, а с него кричали "Спасайте!". Мы быстро тоже друзьям позвонили и поторопились в сторону ставка, куда он полетел. Сели с мужем в машину и помчались как раз в сторону нашего дома. Подъезжаем – на нашей улице уже стоит "скорая ".

Местным жителям сразу удалось выяснить, что когда шар подлетал к Кульчиевцам, их занесло ветром над кладбищем, где и выпал первый мужчина. Он сильно травмировал руку, ему то ли оторвало, то ли разорвало ладонь. Может, падение смягчили деревья или кусты. Но он сам вышел на дорогу, первая ж скорая помощь его и увезла.

"После того шар занесло на нашу улицу, где он ударился об яблоню, корзину подбросило вверх и от этого они перескочили через провода! И тут еще один пассажир выпал на дорогу, и повредил позвоночник, а другой – у моего соседа на огороде приземлился и у него, видать, ноги поломаны, потому что были буквально переплетены, как два шнурка" – продолжает рассказ Татьяна.

Ее супруг остался возле этих пострадавших, которых забирали медики, а она с соседом поехала искать шар. И там нашли жену погибшего мужчины (но тогда еще об этом не знали) и молодого пилота. "Мы у этой женщины - Люба ее зовут, и пилота начали выяснять, сколько их всего было человек – надо ли кого-то искать, потому что знали лишь о тех, кто упал в селе. А вдруг где кто на дереве за ветку зацепился и висит – а тут почти ночь наступила. Женщина говорит: "Было шестеро". Тут дочка моя звонит, ей мужчина, что в огороде упал, сказал, что их было пятеро. Не пойму – пятеро или все-таки, шестеро и надо еще одного искать? Аж на пальцах с этой Любой пересчитывали! По ее словам, первым выпал ее муж. Мы созвонились с жителями, кто кого нашел, выяснили, кто в чем был одет. Ее муж был в зеленой куртке. А таких нет среди найденных!".

Но была в корзине воздушного шара одна необычная находка.

"А еще мы в корзине обнаружили крест от памятника – такого, который из цемента и крошки. Но сначала я не поняла, почему он там. Оказывается, они, когда через кладбище летели, сбили 26 памятников – муж подсчитал. И 15, кажется, полностью разбитых".

Но искать еще одного потерявшегося пассажира по словам Татьяны, они с односельчанами решили в лесу – в сосняке за огородами.

"Там они летели, повыламывали сосны с корнями, поломали верхушки деревьев. Весь лесок прочесали вдоль и поперек, и вверх заглядывали и кругом, и на поле по соседству. И тут меня осеняет: у них же в корзинке крест - раз тот, кто первым выпал, вышел сам на дорогу, его забрали в больницу, а второго нет нигде, то значит, он где-то на кладбище упал! Тогда наш друг, у которого были в гостях, садится в машину и мчится на кладбище, там и нашел шестого. Но так как здесь деревьев уже не было - он упал на надгробия и получил смертельную травму головы. Мы надеялись, что, может, просто потерял сознание, но нет, уже не было признаков жизни" – печалится женщина.

Получили травмы и те, кто оставался в корзине до последнего столкновения с землей.

Увидев, что у Любы брюки были запачканы кровью, Татьяна испугалась, что у нее сломаны ноги. Но позже узнала, что у женщины только рваные раны. А молодой пилот пожаловался на боль между ребрами, сказал, что очень тяжело дышать и обессиленно лег на землю.

Собеседница близко к сердцу приняла чужую беду – ей жалко каждого пострадавшего, а особенно Любу, которая с мужем приехали в Каменец-Подольский аж из Прилук покататься на воздушном шаре.

"У нас каждый год проходит фестиваль, каждый год летают. Я в селе живу 11 лет, видела, что летали шары – над домами, над полем, но высоко! Никогда не видела, чтобы их вот так кидало в воздухе. Даже и не слышала про такие ЧП".

Домой Татьяна с мужем попали только в начале третьего ночи: приезжала полиция, всех опрашивала, обувь пострадавших собирали, показывали, где что нашли. Сумку чью-то искали еще, но так и не обнаружили... Во всей этой трагедии она видит только один положительный момент: "Слава Богу, что все это произошло, когда еще видно было. А если б на полчаса позже, когда б стемнело, то их бы всех только утром обнаружили". Тем более, что, по ее словам, начинался мелкий дождик и все поспешили домой, а оттуда уже никто не выходит на улицу.

Пострадавших людей госпитализировали в Каменец-Подольскую городскую больницу. Местные сайты сообщают, что каждый из пострадавших пассажиров выложил за полет по 2500 гривен. Воздушный шар, потерпевший крушение, осуществлял полет впервые. А еще, якобы, на фестивале воздухоплавания произошло, по меньшей мере, три аварийные посадки аэростатов: одна в центре Каменца-Подольского, две - за пределами города.

Из-за случившейся в субботу трагедии воскресные утренние полеты на воздушных шарах отменили.

Фото: Blacky Kamienczanka, Вечірній Кам’янець