Под Киевом фура выехала на встречку и смяла легковушку: трое погибли, грузовик сгорел дотла (эксклюзивные фото)

Неподалеку от Киева на Житомирской трассе случилась авария: фура влетела в легковушку Фольксваген. В результате ДТП погибли трое граждан.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа" с места аварии.

Инцидент произошел неподалеку от контрольного пункта полиции Сосновый Бор. Было установлено, что фура загруженная конфетами и кофе двигалась в сторону Киева, и по неустановленным причинам выехала на встречную полосу. Тяжелый грузовик смыл ленту отбойника и столкнулся с легковушкой Фольксваген, в которой на тот момент находились 2 человека.

В результате столкновения возник пожар из-за чего двое людей, сидевшие в авто сгорели до неузнаваемости. В то же время на дороге оказался еще один труп еще одного человека. Пока не установлено, как он оказался на проезжей части.

Водителя фуры госпитализировали. По одной из предположительных версий ДТП, водитель заснул за рулем.

Авария повлекла за собой ограничение движения на трассе, так на выезд из Киева авто пустили по встречной полосе.

Кадры с места инцидента:

Напомним, что 23 мая в Голосеевском районе Киева водитель Ford насмерть сбил пожилую женщину и пытался убежать с места преступления.

Фото: Василий Мозговой