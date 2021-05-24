Отвлеклась на секунду: в Киеве из окна выпал 4-летний мальчик (фото)

В понедельник, 24 мая, в Киеве на ул. Полковой, 57-в произошел несчастный случай: из окна выпал 4-летний мальчик.

Об этом сообщает Телеграмм-сообщество "Киев Оперативный".

Предположительно, малыш оперся на москитную сетку, которая не выдержала его вес и упала вниз вместе с ребенком.

К счастью, это был первый этаж, и мальчик выжил. Впрочем, медики диагностировали у него множественные травмы: перелом ключицы, вывих ноги, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

Известно, что мама мальчика в момент трагедии находилась дома. Она говорит, что отвлеклась всего на секунду.

Напомним, в Ивано-Франковске на улице Галицкой произошло ЧП: 13-летняя девушка упала с 4-го этажа и выжила, получив травмы.