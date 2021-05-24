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В Днепре микроавтобус въехал в трамвай: есть пострадавшие (видео)

В Днепре микроавтобус въехал в трамвай: есть пострадавшие (видео)
Обновлено 18:14 Сегодня Телеграф Фото: Информатор

В Днепре на Амурском мосту водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с шедшим навстречу трамваем №6. 

Об этом пишет "Информатор". 

По словам прибывших на место происшествия полицейских, микроавтобус занесло, после чего случилось столкновение лоб в лоб. 

В ДТП водитель и пассажир "Мерседеса" получили закрытые черепно-мозговые травмы, их доставили в больницу №6. В трамвае пострадавших нет. 

На месте работают врачи и полицейские.

Отмечается, что движение по мосту в обе стороны затруднено. 

Как сообщалось ранее, в ночь на 23 мая в Голосеевском районе столицы пьяный водитель сбил насмерть пожилую женщину и попытался сбежать с места происшествия. Тем не менее, его задержали спустя 10-15 минут. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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ДТП, Днепр, Нацполиция.
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