В Днепре микроавтобус въехал в трамвай: есть пострадавшие (видео)

В Днепре на Амурском мосту водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с шедшим навстречу трамваем №6.

Об этом пишет "Информатор".

По словам прибывших на место происшествия полицейских, микроавтобус занесло, после чего случилось столкновение лоб в лоб.

В ДТП водитель и пассажир "Мерседеса" получили закрытые черепно-мозговые травмы, их доставили в больницу №6. В трамвае пострадавших нет.

На месте работают врачи и полицейские.

Отмечается, что движение по мосту в обе стороны затруднено.

Как сообщалось ранее, в ночь на 23 мая в Голосеевском районе столицы пьяный водитель сбил насмерть пожилую женщину и попытался сбежать с места происшествия. Тем не менее, его задержали спустя 10-15 минут.