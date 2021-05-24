"Гадят в душу, сволочи!" Крымчане сняли на видео уничтожение знаменитого парка в Форосе

В Крыму оккупанты уничтожают одно из самых красивых и знаменитых мест на полуострове - Форосский парк.

Местные жители негодуют видя разрушения, но на ситуацию это особо не влияет.

Фрагменты переписки жителей Фороса, а также кадры разрушений были обнародованы пользователем Твиттер RoksolanaToday & КрымUA.

"Форосский парк. Описание ужаса словами", - сказано в сообщении.

"На наших глазах экологическая катастрофа! А все природоохранительные органы заткнулись и делают вид, что ничего не происходит? До чего мы дожились?", "Мы свидетели всяких перемен, но так зас*ать Парк надо было просто разрешить! Просто гадят в душу сволочи", "Не помню, чтобы так ужасно выглядел Райский уголок", "Аллея ливанских кедров погибает. Из нее сделали склад материалов и обезводили траншеями", - пишут пользователи сети.

Форосский парк

Описание ужаса словами

И при всей беспомощьности,фиксация каждого шага оккупанта,какждого его злочина против Крыма и крымчан НУЖНО

Пока прокуратуре АРК

потом Гааге

для определения количества нулей в сумме контрибуции для РФ pic.twitter.com/TxjC0dP64K — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) May 24, 2021

Форосский парк

продолжение описания ужаса гавани словами pic.twitter.com/4HL6ZAAZQN — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) May 24, 2021

Еще актуальной жути из Форосского парка pic.twitter.com/A0i8KugtYq — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) May 24, 2021

Парк Фороса для Украины ‒ памятник и природоохранная территория общегосударственного значения. Он был образован почти 190 лет назад.

Изначально оккупанты заявили, что парк планируют реставрировать, однако позже стало понятно, что там строят отель.