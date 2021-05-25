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На борту судна умер капитан из Одессы: его тело лежит в каюте почти неделю

На борту судна умер капитан из Одессы: его тело лежит в каюте почти неделю
Обновлено 11:18 Сегодня Телеграф

На борту судна Century, следовавшего из Панамы загадочно скончался его капитан из Одессы.

Об этом сообщил в Telegram юрист Николай Гольбин.

Так,  незадолго до захода судна в Панаму, где как раз должна была произойти смена капитана, тот не вышел из своей каюты. Когда члены экипажа зашли в каюту, то обнаружили его тело.

На данный момент о смерти капитана, которому было 38 лет, сообщили в компанию, владеющую судном. Там было принято решение опечатать каюту с телом и ожидать прибытия представителей панамской власти.

Как уточняет издание seafarersjournal.com, тело капитана в каюте лежит уже шестые сутки.

Как сообщал "Телеграф", в понедельник, 24 мая, на территории Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы, покончил с собой 40-летний майор, находившийся на дежурстве.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 120

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Одесса, Панама, Корабли, Смерти, Century.
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