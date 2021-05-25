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В херсонском ЦУМе мужчина бросил кирпич в другого, а тот открыл огонь из пистолета: подробности

В херсонском ЦУМе мужчина бросил кирпич в другого, а тот открыл огонь из пистолета: подробности
Обновлено 15:32 Сегодня Телеграф

Во вторник, 25 мая, в Центральном универмаге Херсона случился конфликт, который перерос в драку со стрельбой.

Об этом рассказали в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

Известно, что к копам обратился 39-летний мужчина, в которого стрелял неизвестный в торговом центре и ранил оппонента в ухо. 

Оказалось, что конфликт завязался возле ЦУМа. Мужчина ехал на своем авто в то время, как ему на встречу ехала женщина-водитель. В итоге, они не смогли поделить дорогу, и автоледи позвонила мужу. Тот вскоре был на месте и продолжил выяснять отношения вместо жены. 

Далее события разворачивались очень бурно: заявитель подобрал на земле части кирпича и погнался за обидчиком, вошедшим в ЦУМ. Мужчина ударил оппонента камнем, а тот достал травматический пистолет, выстрелил в воздух и ударил рукояткой по уху 39-летнего херсонца. Последний в ответ вновь ударил стрелка кирпичом. 

В результате, женщина с мужем уехали, а мужчина с травмой уха обратился в полицию. Там открыли уголовное производство по статье “Хулиганство” и устанавливают все детали произошедшего.

Напомним, в Черноморске Одесской области произошел погром в универмаге "Центральный" на проспекте Мира.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Драка, Херсон, Стрельба, ЦУМ.
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