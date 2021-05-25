Чудом никто не пострадал: дрейфующую по Днепру в Киеве баржу показали с лучшего ракурса

В полиции рассказали подробности инцидента с неуправляемой баржей в Киеве, которую заметили на Днепре вечером в понедельник, 24 мая.

О них пишет пресс-служба полиции Киева в Telegram-канале, публикуя видео с удачного ракурса.

Как оказалось, двое патрульных рыбачили на берегу Днепра, когда увидели неуправляемую баржу с краном, которая направлялась по течению, сбивая буи.

Судно несло в направлении пешеходно-велосипедного Паркового моста, на котором находились люди. Поэтому патрульные тут же сообщили на 102 о возможной опасности. Прибывшие патрули тут же перекрыли доступ пешеходов к мосту, и баржа безопасно прошла под мостом, хотя ее несколько раз разворачивало.

Вскоре баржу удалось отбуксировать в безопасное место.

Как сообщал Телеграф, ранее под Днепром в местном речпорту затонули баржа и кран, из-за этого в реку Днепр вылилось около 300 тонн мазута.