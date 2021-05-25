Снайперы будут работать втихую: боевики готовят новую подлость для ВСУ на Донбассе

Боевики продолжают укрепляться на Донбассе. На данный момент Россия завезла через часть границы, неподконтрольной Украине, новые партии вооружения и боеприпасов российского производства.
Об этом сообщает Минобороны.
В частности, речь идет про крупнокалиберные снайперские винтовки и более полутора тысяч тонн горюче-смазочных материалов.
Помимо этого боевики группировок ЛНР и ДНР развернули масштабные инженерные работы.
"Агрессор увеличивает количество траншей и ходов в жилых районах, на территории действующих промышленных объектов, находящихся вблизи линии разграничения", - говорится в сообщении
В Минобороны уверены, что таким образом боевики создают условия для скрытого применения снайперов и минометных расчетов.
Как сообщал "Телеграф", 22 мая российские боевики на Донбассе совершили артиллерийский обстрел поселка Пески на окраине оккупированного Донецка, в результате чего дом минимум одного местного жителя получил сильные повреждения.