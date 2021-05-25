С гранатами и арбалетом: в Харькове задержали вооруженную до зубов банду женщин (фото)

Харьковские копы задержали женскую банду, которая занималась продажей наркотиков в сети, да еще и была до зубов вооружена.

О спецоперации управления по борьбе с наркопреступностью сообщили на сайте облуправления Нацполиции.

Известно, что четверо женщин в возрасте от 26 до 64 лет создали интернет-магазин в мессенджере, через который сбывали так называемые "закладки" - наркотики и психотропы. Во время обысков у женщин нашли каннабис, растения конопли, а также внушительное количество оружия: автомат, арбалет, гранаты и 270 патронов.

За "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" харьковчанкам грозит до 12 лет тюрьмы. Кроме того, в суде они могут могут понести ответственность еще и за незаконное обращение с оружием.

Напомним, на Закарпатье в Ужгороде сотрудники Миграционной службы и полиции задержали гражданина Армении, входящего в санкционный список лиц Украины.