В оккупированном Крыму у "кинематографистов ЛНР" произошла "украинская диверсия" (видео)

В понедельник, 24 мая, в оккупированном Россией Севастополе (АР Крым) сорвали показ видео "Ополченочка" производства группировки "ЛНР". Вместо него зрители смогли просмотреть начало украинского военного детективного фильма "Позывной "Бандерас" режиссера Зазы Буадзе.

Об этом пишет поддерживающий боевиков "ЛНР"и "ДНР" российский писатель Евгений Прилепин, более известный под псевдонимом "Захар Прилепин" в своем аккаунте в Telegram во вторник, 25 мая.

"Показ должен был состояться в рамках ХХХ Международного кинофорума "Золотой Витязь". В кинотеатре "Москва". Большой зал. Программа специальных показов фильмов кинематографистов ДНР, ЛНР", - написал он.

По словам Прилепина, неизвестные заменили файл "Ополченочки" на украинский фильм "Позывной "Бандерас", переименовав его название.

"Когда подмена была вскрыта, было заявлено о том, что сломался кинопроектор. Это целенаправленная диверсия? Местному ФСБ необходимо проверить факты и выявить тех кто был причастен к данному происшествию", - возмущается он.

На видео, опубликованном в сети, видно, что сидящие в зале просмотрели фрагмент украинского фильма, и судя по отсутствию каких-либо комментариев из зала, поначалу даже не поняли, что смотрели не то, что было заявлено.

О подмене объявил находившийся в зале, судя по всему, боевик "ЛНР" и по совместительству так называемый продюсер "Ополченочки" Роман Разум. При этом он объяснил ситуацию "украинской диверсией".

В Сети же вовсю потешаются над инцидентом и над реакций россиян и боевиков.

Также просмотревшие видео обратили внимание на то, как был напуган тот самый боевик, объявивший об "украинской диверсии":

Как сообщалось, в середине мая в Луганске устроили диверсию на важном для боевиков "ЛНР" объекте.