Скачать
Вторник, 25.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Угроза России нарастает, но одни силы территориальной обороны не спасут Украину
Угроза России нарастает, но одни силы территориальной обороны не спасут Украину
Пилот упавшего под Каменцем-Подольским воздушного шара имел 1000 часов налета, но "что-то пошло не так"
Пилот упавшего под Каменцем-Подольским воздушного шара имел 1000 часов налета, но "что-то пошло не так"
С гранатами и арбалетом: в Харькове задержали вооруженную до зубов банду женщин (фото)
С гранатами и арбалетом: в Харькове задержали вооруженную до зубов банду женщин (фото)
Центр Киева парализован: на Саксаганского произошел взрыв (фото и видео)
Центр Киева парализован: на Саксаганского произошел взрыв (фото и видео)

В оккупированном Крыму у "кинематографистов ЛНР" произошла "украинская диверсия" (видео)

В оккупированном Крыму у "кинематографистов ЛНР" произошла "украинская диверсия" (видео)
18:54 Сегодня Телеграф сккриншот

В понедельник, 24 мая, в оккупированном Россией Севастополе (АР Крым) сорвали показ видео "Ополченочка" производства группировки "ЛНР". Вместо него зрители смогли просмотреть начало украинского военного детективного фильма "Позывной "Бандерас" режиссера Зазы Буадзе.

Об этом пишет поддерживающий боевиков "ЛНР"и "ДНР" российский писатель Евгений Прилепин, более известный под псевдонимом "Захар Прилепин" в своем аккаунте в Telegram во вторник, 25 мая.

"Показ должен был состояться в рамках ХХХ Международного кинофорума "Золотой Витязь".  В кинотеатре "Москва". Большой зал. Программа специальных показов фильмов кинематографистов ДНР, ЛНР", - написал он.

По словам Прилепина, неизвестные заменили файл "Ополченочки" на  украинский фильм "Позывной "Бандерас", переименовав его название.

"Когда подмена была вскрыта, было заявлено о том, что сломался кинопроектор. Это целенаправленная диверсия? Местному ФСБ необходимо проверить факты и выявить тех кто был причастен к данному происшествию", - возмущается он.

На видео, опубликованном в сети, видно, что сидящие в зале просмотрели фрагмент украинского фильма, и судя по отсутствию каких-либо комментариев из зала, поначалу даже не поняли, что смотрели не то, что было заявлено.

О подмене объявил находившийся в зале, судя по всему, боевик "ЛНР" и по совместительству так называемый продюсер "Ополченочки"  Роман Разум. При этом он объяснил ситуацию "украинской диверсией".

В Сети же вовсю потешаются над инцидентом и над реакций россиян и боевиков.

подмена_комменты_1подмена_комменты_3

Также просмотревшие видео обратили внимание на то, как был напуган тот самый боевик, объявивший об "украинской диверсии":

подмена_комменты_2

Как сообщалось, в середине мая в Луганске устроили диверсию на важном для боевиков "ЛНР" объекте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 122

Все по теме:

Крым, Севастополь, Захар Прилепин, Диверсия, ЛНР, Подмена, Позывной Бандерас, Ополченочка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин в памперсе? Фото и видео со встречи президента РФ насмешили сеть
02 Новые оправдания Беларуси удивили даже российских пропагандистов (шутки и мемы)
03 Любит женщин постарше и ничего не имеет против геев: что известно про ориентацию победителя "Евровидения"
04 Под Одессой загадочно скончался водитель мэра: в предсмертной записке нашли странности
05 На видео с Протасевичем после задержания заметили важный сигнал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В оккупированном Крыму у &quot;кинематографистов ЛНР&quot; произошла &quot;украинская диверсия&quot; (видео)
В оккупированном Крыму у "кинематографистов ЛНР" произошла "украинская диверсия" (видео)
Дело с избиением битой авто с людьми в Киеве приняло неожиданный поворот
Дело с избиением битой авто с людьми в Киеве приняло неожиданный поворот
Встрече Байдена и Путина быть: в Кремле и Белом доме назвали дату и место
Встрече Байдена и Путина быть: в Кремле и Белом доме назвали дату и место
Российский миллиардер и соперник Путина чуть не отрубил ногу топором
Российский миллиардер и соперник Путина чуть не отрубил ногу топором
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь