На Одесчине 12-летний мальчик пошел на речку купаться и утонул (фото)

В Одесской области в одном из сел произошло ЧП: 12-летний мальчик пошел купаться на речку и утонул.

Об этом 25 мая сообщили в ГУ Нацполиции Одесчины.

По данным полиции несовершеннолетний мальчик ушел на речку, протекающую вдоль их села вместе с младшей сестой 9 лет и ее приятелем-сверстником, чтобы искупаться. Раздевшись погибший оставил одежду на берегу и прыгнул в воду, но так и не выплыл.

Инцидент произошел около 4 часов дня. Дети сразу побежали домой и позвали на помощь взрослых, которым удалось достать бездыханное тело ребенка из воды. Граждане пытались реанимировать мальчика до приезда медиков, но безрезультатно.

На место происшествия вызвали правоохранителей. После осмотра тела судмедэкспертом было установлено, что смерть наступила из-за асфиксии, попадания воды в дыхательные пути. Для выяснения окончательной причины смерти ребенка, его тело направили экспертам.

В результате опроса местных жителей выяснилось, что примерно год назад участок водоема, где произошел инцидент, искусственно увеличили.

Детали произошедшего установят в ходе досудебного расследования.

Фото с места инцидента:

Напомним, что 24 мая в Полтавской области в ванне утопился годовалый ребенок.