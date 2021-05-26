После визита полиции с карты ПриватБанка умершего мужчины пропали деньги: первые детали инцидента

Журналист Богдан Красовский рассказал о неприятном инциденте, который случился после смерти его отца.

О нем он написал на своей странице в Facebook.

"Вчера (25 мая, - Авт.) умер мой отец. И это не последняя плохая новость. Уже после его смерти (около 10 утра) в 11:15 с его кредитной карты через Приват24 ПриватБанка были переброшены 12 000 гривен", - написал он.

По словам журналиста, снятие наличности совпало с пребыванием наряда полиции, где жил умерший.

"И по невероятному стечению обстоятельств, уже второй день я не могу найти в комнате отца блокнот с паролями, в том числе в Приват24. Очень хочу ошибаться и верить, что это совпадение, а полицейские не причастны к этой ситуации", - добавил Красовский.

"Что-то я пропустил: как давно было дано распоряжение полицейским переводить средства с банковских карточек умерших?", "Надеюсь виновные скоро будут наказаны. Это какое-то мародерство. Видимо такой вид, по мнению Авакова, имеет цифровая современная Украина, а вместе с ней и реформа МВД", "Искренне сочувствую, Богдан .. Это очень трудно пережить. Время лечит. А человеческую подлость ничто не лечит, кроме наказания!" - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", в одном из моргов Киева перепутали тела двух женщин. Ошибку обнаружила родственница, которая пришла на опознание и вместо тела тети в гробу увидела другую женщину.