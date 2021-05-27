В Киеве мужчина умер прямо в подземном переходе (видео с места)

В Киеве в четверг, 27 мая, в подземном переходе на улице Маяковского умер мужчина.

Об этом сообщает Telegram-канал KIEVMAP.

Как рассказали очевидцы, сначала он упал и сильно ударился головой.

"Что стало точной причиной смерти - установят правоохранители", - пишут в Telegram-канале.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве, 19 января, возле метро "Контрактовая площадь" обнаружили мертвого мужчину. Прохожие вызвали скорую помощь и полицию. Правоохранители оградили место, где произошла трагедия, лентами. Человек умер вблизи магазина "Ватсон".

Кроме того, в Киеве в отделении полиции скончалась женщина, которую задержали за кражу. Отмечается, что женщина не имела постоянного места жительства и неоднократно притягивалась к ответственности за аналогичные преступления.