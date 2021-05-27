"Пока штраф не выпишешь, не хотят свою жизнь беречь": в сети бурно обсуждают смертельное ЧП на стройке в Киеве

В Киеве произошло смертельное ЧП: на стройке погиб 20-летний рабочий.

Об этом сообщает "Киев Сейчас" в Facebook.

20-летний парень разбился насмерть на стройке ЖК Diadans, расположенной по улице Коновальца, 19. Парень упал с 13 этажа, когда монтировал внешнее освещение на доме.

В сети тут же стали обсуждать несчастный случай.

"Думаю что не обошлось без нарушения ТБ, Та бл**ь, ожидаемо. На этих стройках такой п**дец творится. Видел, как мужики без страховки внешние стены оббивали. И п*фиг. Есть 10 см, чтобы ногу поставить, норм", "А ты попробуй работягу заставить пояс одеть, и тем более пристегнуться. Он же всю жизнь работает, и сам про себя может позаботиться и высоты не боится. Пока штраф не выпишешь, не хотят свою жизнь беречь", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве в четверг, 27 мая, в подземном переходе на улице Маяковского умер мужчина.