Во дворе школы в Черноморске устроили стрельбу: видео инцидента попало в сеть

В Черноморске Одесской области в пятницу, 28 мая, утром на территории школы №1 сотрудники Муниципальной стражи со стрельбой задержали молодого человека, ранив его в ногу.

Об этом сообщает местный региональный Telegram-канал " Одесса INFO".

"Муниципальная варта ПРИМЕНИЛА оружие на территории 1 школы в Черноморске, когда ловили неизвестного парня, который бегал по двору, пытаясь убежать", - говорится в сопровождающем видео подписи.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику

Какой-либо дополнительной информации о происшествии, как и о состоянии задержанного, пока нет.

Как сообщалось, 24 мая в Черноморске произошел погром в универмаге "Центральный" на проспекте Мира.