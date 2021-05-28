"Догхантеры и за птиц взялись": в сети бурно обсуждают мор пернатых в Киеве (видео)

В Киеве заметили массовый мор птиц – сорок и ворон.

Тела птиц, разбросанные по парку "Муромец" в Деснянском районе, столицы сняли на видео. Его опубликовали в Telegram-канале "Ху**ый Киев".

"Странные вещи происходят", - говорится в подписи к ролику.

На кадрах видно, как на газонах и асфальте лежат бездыханными до десятка сорок и ворон.

В сети тут же стали комментировать случившееся.

Многие вспомнили про мор голубей, которых в столице травили.

"Когда-то так голубей травили", "Я помню так начинался один фильм про апокалипсис...", "Потравили или постреляли", "Походу га**оны догхантеры и за птиц взялись. Жалко их", "Очень печальная картина(", "Апокалипсис близко", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", недалеко от берегов оккупированного Крыма (всего 260 километров) наблюдаются случаи массовой гибели птиц и морских животных. Мор фауны происходит на побережье Черного моря от Анапы до Туапсе.