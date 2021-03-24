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Неподалеку от берегов Крыма загадочно умирают птицы и морские обитатели: что известно

Неподалеку от берегов Крыма загадочно умирают птицы и морские обитатели: что известно
06:31 Сегодня Телеграф

Недалеко от берегов оккупированного Крыма (всего 260 километров) наблюдаются случаи массовой гибели птиц и морских животных. Мор фауны происходит на побережье Черного моря от Анапы до Туапсе.

Об этом заявил председатель регионального отделения Судебно-экспертной палаты России РФ Павел Ткаченко, пишет "Интерфакс".

К чиновникам обратились экологи "с просьбой провести исследование и по возможности установить причины феномена, связанного с гибелью фауны в Черноморском регионе", - сообщил Ткаченко.

По его словам, в ближайшее время эксперты проведут исследования в районе Новороссийска. Именно там, начиная  с конца февраля, нашли более 800 погибших водоплавающих птиц.

карта

"Мертвых птиц и морских животных, дельфинов, в этом году по берегу моря очень много. Иногда, даже трудно подсчитать", - сообщил чиновник.

Сейчас специалисты готовятся к отбору проб воды и загрязненной почвы. Также будут исследованы трупы погибших животных и птиц.

Отметим. что массовый мор фауны происходит недалеко от дворца Владимира Путина в Геленджике.

Напомним, месяц назад в Национальном парке архипелага Базаруто в провинции Иньямбане на юге Мозамбика на побережье обнаружили уже в общей сложности 111 трупов длиннорылых дельфинов.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 105

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Дельфины, Птицы, Геленджик, Анапа, мор животных.
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