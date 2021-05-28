"Таким сына еще не видела": в полтавском лицее пытался покончить с собой 8-летний мальчик (фото)

В пятницу, 28 мая, в одной из школ Полтавы произошло ЧП: 8-летний Миша Мироненко хотел свести счеты с жизнью после драки.

Об этом пишет местный портал "Коло".

По словам спикера облуправления полиции Юрия Сулаева, случай произошел во втором классе местного лицея. Один из учеников хотел выпрыгнуть из окна, однако ему помешали полицейские и мама, которые оперативно приехали на место.

СМИ пишет о том, что Миша поступил так из-за буллинга в школе - этот факт сейчас проверяет полиция.

Впрочем, мама ребенка, Наталья Мироненко, уверяет что ее сына избили в классе, и случалось это якобы не раз.

"Я таким своего сына еще не видела, он не реагировал на меня, когда я приехала, учителя кричали на детей, ситуация была ужасная. Сейчас мы вернулись из больницы", - говорит Наталья, добавляя, что буллингу подвергался и другой одноклассник Миши.

У ребенка диагностировали синяки, и по данному факту начали расследование.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе две девочки избили свою 15-летнюю подругу.