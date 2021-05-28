На Донбассе оккупанты ранили украинского защитника

На Донбассе в пятницу, 28 мая, оккупанты ранили военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

По состоянию на 17:00 противник нарушил режим прекращения огня 7 раз, применив стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые и подствольные гранатометы. Также возле Гранитного гранаты ВОГ-17 были сброшены на позиции ВСУ с беспилотника.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Указывается, что ВСУ открывали огонь в ответ.

Как сообщалось ранее, 27 мая в результате снайперского огня оккупантов близ поселка Новотошковское был ранен военнослужащий ВСУ. Ранение оказалось несовместимое с жизнью.