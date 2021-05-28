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На Донбассе оккупанты ранили украинского защитника

На Донбассе оккупанты ранили украинского защитника
Обновлено 18:45 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

На Донбассе в пятницу, 28 мая, оккупанты ранили военнослужащего ВСУ. 

Об этом сообщает пресс-служба ООС

По состоянию на 17:00 противник нарушил режим прекращения огня 7 раз, применив стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые и подствольные гранатометы. Также возле Гранитного гранаты ВОГ-17 были сброшены на позиции ВСУ с беспилотника. 

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении. 

Указывается, что ВСУ открывали огонь в ответ. 

Как сообщалось ранее, 27 мая в результате снайперского огня оккупантов близ поселка Новотошковское был ранен военнослужащий ВСУ. Ранение оказалось несовместимое с жизнью.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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