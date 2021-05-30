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Жена не пускает на пляж? Голый одессит загорал прямо в окне 11 этажа (фото)

Жена не пускает на пляж? Голый одессит загорал прямо в окне 11 этажа (фото)
01:28 Сегодня Телеграф

В Одессе неподалеку от 5-й станции Фонтана, в одной из многоэтажек на 11 этаже мужчина устроил нудистский пляж.

Об этом 29 мая сообщили в местном Телеграм-канале "Ху**ая Одесса".

На кадрах, снятых очевидцами видно, как мужчина полностью без одежды пытался разместиться на подоконнике открытого окна, рискуя при этом выпасть.

Фото с места событий:

В Одессе на 5 фонтана мужчина устроил нудистский пляж на подоконнике

В сети данное происшествие не могло остаться без внимания. Многие люди прокомментировали такую выходку мужчины.

Большинство пользователей шутили по данной ситуации.

"Это так он саморекламируется", — пользователь Ирина.

"Ну и нормально", — прокомментировал инцидент пользователь под ником Станиславский.

"Настоящий нудист", — пошутил пользователь Дмитрий.

"Если упадет я*ца в смятку", — написал Андрей.

скрин

"Вот поц, рассмешил", — отметила Ольга.

"Его квартира, его правила", — написал пользователь Андрей.

скриншот

"Уже и позагорать не дадут, сра*ые фотографы", — пошутил Павел.

"Варианты: Жена в море не отпустила с друзьями. Человек в активном поиске. Узнал про закон физики - при нагревании тела расширяются. Решил узнать направление ветра мокрым пальцем. Олицетворяет собой русский мир", — предположил пользователь Сергей.

комент

Напомним, что 29 мая в Одессе ночью кот устроил переполох в супермаркете, разбив алкоголя на приличную сумму.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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