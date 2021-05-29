В Одессе "хозяйственный" кот навел "шорох" в супермаркете: видео

В Одессе ночью кот устроил переполох в супермаркете, разбив алкоголя на приличную сумму.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Хуевая Одесса.

На кадрах видно, как кот взобрался на приличную высоту торгового стеллажа по соседству. До последнего оставалась надежда, что четвероногий не решиться прыгать на соседнюю полку, где стоят бутылки с алкоголем. Но нет. Собираясь с духом около минуты, кот все-таки прыгает.

Удивительно, но он долетает на другой стеллаж. Приземляясь, он сталкивает несколько десятков емкостей со спиртным, которые с грохотом и шумом феерично падают на пол. Часть из них разбиваются. Сам кот от такого бума испугался и сам. Поэтому тут же бросился наутек.

"Подвиг" кота сняла установленная в торговом зале видеокамера.

Как сообщал "Телеграф", в Одессе пенсионер спас от верной смерти кота, который каким-то странным образом оказался на карнизе балкона и в любую минуту мог "нырнуть" вниз.

Кроме того, в Одессе парня с девушкой затравили в соцсетях из-за нападения на них бешеного котенка.