Мужчина разгромил 12 машин, но не смог угнать ни одной из них: фото и детали происшествия под Харьковом

24 мая в Харьковской области, в Чугуевском районе, в городе Змиев мужчина разбил и проник в 12 автомобилей, чтобы покататься.

Об этом 28 мая сообщили в Нацполиции Харьковщины.

Полиции сообщили об инциденте около 22:50, когда нарушитель разбил стекло дверей "AUDI A6", и проник в ее салон и пытался запустить двигатель путем соединения проводов замка зажигания.

По данным главы отдела полиции Чугуевского ГУНП Сергея Приймака, при помощи такого метода мужчина повредил 10 авто граждан, а ранее 22 мая еще 2 машины. На данный момент пострадавшие обратились к правоохранителям с заявлениями.

Задержанному за данные действия грозит лишение свободы от 5 до 8 лет, с конфискацией имущества.

Фото с места событий:

Напомним, что 28 мая, в центре Киева задержали экс-игрока ФК "Шахтер" и сборной Украины Вячеслава Шевчука на Porsche. Вероятно он был в алкогольном опьянении.