"Это или Петров, или Боширов!" В сети смеются над "чиновником" из Крыма, отрывшим "портал" во время совещания (видео)

Во время онлайн совещания "главы" Крыма Сергея Аксенова с подчиненными на заднем плане видно, как из шкафа появляется неизвестный мужчина.

Соответствующее видео момента опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, как во время совещания открывается дверь шкафа-купе и из него выглядывает мужчина. В комментариях указали, что, скорее всего, это запасный выход из комнаты, который этот, по всей видимости, чиновник, рассекретил.

И действительно, эта версия похожа на правду, поскольку вид у мужчины как у проштрафившегося школьника. Складывается впечатление, будто он опоздал на совещание и не вовремя появился.

В сети не удержались от комментариев.

"У всех чиновников за шкаф выход в другие комнаты. Из которых является второй, третий выход из помещения", "Нарния", "Все оказалось довольно банально. Это был запасной выход, но этот тупой крендель "засветил" план "б". Придется им под столом люк делать для эвакуации", "Скелет в шкафу", "Нафаня", "Тоже мне бином Ньютона, это или Петров, или Боширов!", - комментируют в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее так называемый "министр культуры Крыма" Арина Новосельская устроила фурор на одном из заседаний, выругавшись матом из-за неработающей техники.