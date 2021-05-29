Студент сгорел на крыше грузового вагона в Житомирской области: трагедии предшествовали странные обстоятельства

На Житомирщине на ЖД станции Бровки произошло ЧП: 18-летний парень за несколько минут сгорел на крыше грузового вагона получив разряд в 27 тысяч вольт.

Об этом 29 мая сообщили "Чрезвычайные новости".

Сообщается, что парень учился на сварщика и прекрасно знал об опасности электротока. В тот день он вернулся из Боярки Киевской области, где проходил практику. Такое возвращение показалось подозрительным, поскольку несмотря на незаконченную практику, парень забрал все вещи домой. Однако дома он пробыл недолго. Несмотря на то, что его друзья и девушка были на дне рождения в деревне, он поехал в соседнюю, предположительно на разборки.

Правоохранители смерть студента расследуют как несчастный случай, якобы он хотел сделать Селфи на крыше вагона. Но родители и друзья погибшего уверены в том, что парня убили.

Фото с места событий:

Полицейским удалось установить, что он был не один на ЖД станции, а в компании знакомых, которых уже опросили и пока отпустили.

Видео сюжета:

Напомним, что 27 мая, на одесском кладбище двое парней напали на женщину, но выстрелили по охраннику пенсионеру.