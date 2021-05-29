Мужчина попался на попытке пронести в Украину крупную партию военного оборудования из России (фото, видео)

В пятницу, 28 января, пограничники у населенного пункта Пушкарное (Белгородская область РФ) задержали 48-летнего жителя Сум, который пытался пронести за спиной на территорию Украины три коробки с товарами военного назначения, используемых в военной авиации и радиолокации.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Внимание пограничников мужчина привлек тем, что нарушил правила пересечения границы со стороны России. Недалеко в лесополосе после остановки украинца, пограничники нашли еще семь аналогичных коробок с военными товарами.

Сейчас 48-летний украинец, житель города Сумы, задержан. За незаконное пересечение государственной границы Украины на него составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП.

Как сообщал "Телеграф", ранее румынские пограничники изъяли рекордное количество контрабандного оружия, которое хотели ввезти в Украину. Речь идет о 2850 новых пистолетах с патронами, спрятанных в грузовике, за рулем которого был украинец.