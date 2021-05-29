Взорвавшийся телевизор чуть не убил одесситку и двух ее котов: детали и фото ЧП

В Одессе на 4 станции Большого Фонтана произошло ЧП: на 3-м этаже дома №17 произошел взрыв и начался пожар. Причиной инцидента стал телевизор.

Об этом 29 мая сообщили в сюжете 7 канала.

Сообщается, что на момент взрыва в квартире находилась хозяйка и две кошки. Женщину сумели оперативно вывести из квартиры. Животные при взрыве не пострадали, однако одна из комнат выгорела.

По версии пожарных, причиной взрыва в квартире стал телевизор.

Кадры с места событий:

Фото: УСИ

Видео снятое очевидцами на месте происшествия поделились в местном Телеграм-канале "Ху**ая Одесса".

Напомним, что 22 мая в Святошинском районе Киева произошел пожар на 10-ом этаже административного здания, которое принадлежит ТЦ "Эпицентр".